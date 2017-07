Casque circum-aural SoundTrue® II Samsung à 99,95 €

High Tech > Images & sons

Un casque circum-aural qui vous plonge dans la musique tout en vous donnant du style. Le casque SoundTrue II donne vie à votre musique avec une profondeur et une clarté que la plupart des casques sur le marché sont bien loin de pouvoir égaler. Il offre aujourd’hui des lignes plus élancées et de nouveaux coloris. Doté d’un arceau matelassé et de coussinets en mousse à mémoire de forme qui entourent vos oreilles, ce casque est si léger et confortable qu’il se fait oublier. Et pourtant, il est ultra-résistant et vous accompagne fidèlement dans votre vie bien remplie ; emmenez-le partout dans son étui assorti.