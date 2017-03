Casque Bose SOUNDLINK II BLUETOOTH BLANC à 194,95 €

High Tech > Images & sons

Prix valable avec le code : CCREPRISEGP15



Il suffit de choisir l'option retirer en magasin et déposer des écouteurs (peu importe la marque) afin de récupérer le casque à ce prix



Le casque Bose® SoundLink II circum-aural Bluetooth® est l'un des casque arceau les plus performants Il intègre une technologie exclusive - Technologie casque TriPort® - qui diffuse un son profond et clair, ainsi que la technologie Bluetooth qui permet une connectivité en toute simplicité et une synchronisation en toute transparence.



LES POINTS FORTS :



Casque arceau circum aural

Arceau pliable

Télécommande et deux microphones intégrés

Technologie Bluetooth