Carte graphique SAPPHIRE AMD Radeon R9 Fury Nitro Tri-X OC à 241 €

Prix obtenu avec l'utilisation du code 7SPPG.



A l'origine, les cartes graphiques R9 de chez Sapphire sont déjà des monstres de performances. Mais avec leur nouvelle mémoire-vive HBM (High Bandwith Performance), c'est toute une nouvelle dimension gaming qui s'offre à vous. Ressentez la puissance et l'immédiateté dans chacune de vos actions et profitez de gameplays ultra-fluides avec la nouvelle Nitro R9 Fury 4G HBM signée SAPPHIRE !



Fréquence GPU: 1050 MHz

3584 coeurs de processeurs

4 Go de RAM HBM

3 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 DVI-D

Refroidissement Tri X

Connexion jusqu'à 5 écrans

Technologies AMD