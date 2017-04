Carte graphique Sapphire Amd Pulse Radeon RX 580 à 239,90 € avec le code GBACK10

High Tech > Ordinateurs/Tablettes

Carte graphique Sapphire Amd Pulse Radeon RX 580 8G

Prix valable avec le code BACK10



CARACTÉRISTIQUES

• Interface : PCI Express 3.0

• Mémoire installée : 8 Go

• Moteur graphique : Radeon RX 580

• Refroidissement : Double ventilateur

• VR Ready : VR Ready



Carte graphique amd Pulse Radeon RX 580 (8G GDDR5)



Sapphire présente sa carte graphique entrée de gamme AMD Pulse Radeon RX 580 8G GDDR5. Elle est idéale pour les utilisateurs en quête de performances graphiques ultimes dédiées aux jeux vidéos extrêmes. Elle offre un GPU puissant, un refroidissement efficace et les technologies innovantes AMD. Et pour être davantage au cœur de vos jeux, elle vous ouvre les portes vers la réalité virtuelle.