Apple MACBOOK PRO TOUCH BAR 13

High Tech > Ordinateurs/Tablettes

Garantie 2 ans. Promo Apple (donc très rare) sur ce macbook Pro Touch Bar avec écran.







Modèle MacBook Pro

PROCESSEUR

Modèle du processeur Core™ i5

Nombre de coeur(s) 2

Fréquence 2,9 GHz

Mémoire cache 4 Mo

MEMOIRE ET STOCKAGE

Gamer Non

Mémoire vive (RAM) installée 8 Go

Type de mémoire vive (RAM) DDR3

Nombre de disques dur 1

Type de disque dur SSD

Capacité du disque dur SSD 512 Go

Graveur / lecteur Non

PROCESSEUR GRAPHIQUE

Marque du processeur graphique Intel

Modèle du processeur graphique Iris Graphics 550

ECRAN

Type d'écran LED 13,3" Retina IPS