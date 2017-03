15 jours Playstation ! 1 Jeu offert pour tout achat d'une PS4 (ex : PS4 Slim 1 To + Horizon Zero Dawn + Resident Evil 7 offert) à 349 €

Culture > Jeux video

Si jamais vous vouliez investir dans une PS4 cette semaine, voici la meilleure offre du moment avec un bundle PS4 Slim 1 To + Horizon Zero Dawn + 1 jeu au choix parmi :



- Resident Evil 7

- Fifa 17

- GTA V

- Call of Duty Infinite Warfare Edition Legacy (avec Modern Warfare offert)

- Battlefield 1

- Dishonored 2

- Mafia 3

- Skyrim



L'offre marche également avec les packs PS4 Slim de base à 299 €, toujours payable en 3 fois sans frais