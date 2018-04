French Days : le Black Friday à la française dès vendredi !

Le Black Friday à la française

Des bons plans à la pelle grâce à Clubic

Les 3 commandements des French Days sur Clubic

French Days : les meilleurs bons plans

Modifié le 24/04/2018 à 20h04

A l'origine typiquement américains, le Black Friday et le Cyber Monday se sont peu à peu implantés dans les mœurs françaises au point de devenir de véritables événements. Nous ne sommes d'ailleurs pas étrangers à l'affaire, puisque nous prenons un malin plaisir à vous faire remonter les meilleures offres possibles à l'occasion de ces événements. Lesconstituent la réponse franco-française à ces deux événements, créé par six e-commerçants : Cdiscount, Rue du Commerce, la Fnac-Darty, La Redoute, Boulanger et Showroomprivé.Si ces six compères sont à l'origine de l'événement, il ne se limite cependant pas à ces seules enseignes, et tous les e-commerçants exerçant leur activité en France pourront y aller de leurs promotions. Rendez-vous est donc pris entre le 27 avril et le 1er mai pour bénéficier de promotions et autres bons plans sur de nombreux produits, avec des rabais pouvant atteindre jusqu'à 50%. Une bonne manière de pousser les français à se tourner vers le commerce en ligne, et de compenser la baisse graduelle des revenus engendrés par les soldes traditionnelles sur ces dernières années.Comme d'habitude, vous pourrez compter sur la team Clubic Bon Plan pour vous proposer les meilleures offres possibles durant toute la durée de l'opération. Notre équipe de valeureux chercheurs va creuser inlassablement la toile pour vous dégoter des bons plans d'enfer que vous pourrez retrouver ici-même, dans cette news qui sera régulièrement mise à jour tout au long des cinq jours que durent lesPendant chaque temps fort shopping, les stocks ne tiennent généralement pas longtemps et il faut être le premier sur les offres pour espérer en profiter. Pour être certain de trouver les meilleures affaires, suivez nos 3 conseils !Les meilleures offres seront publiées en temps réel sur notre fil @ClubicBonsPlans . Pour être le plus rapide, c'est par ici que ça se passe !Pour ceux qui n'ont pas de compte Twitter, nous proposerons un récapitulatif des meilleures offres (mises à jour en temps réel !) dans cet article. Les promos seront classées en fonction des catégories listées plus haut, pour un repérage facile et rapide. Mais pour être le premier à voir les nouvelles promotions disponibles lors de ces, il va falloir user et abuser du CTRL+F5 pour rafraîchir le contenu !Vous voulez savoir s'il y a une réduction de prix sur un produit en particulier, mais vous ne le trouvez nulle part sur notre fil Twitter ou notre article récap ? Pas de panique : vous pouvez aller chercher la référence exacte dans notre comparateur de prix , et voir immédiatement s'il est en promotion.On se donne rendez-vous le 27 avril ?