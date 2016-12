Amazon : 970 commandes par minute lors du Black Friday

Une année record pour le Black Friday en France

Modifié le 28/11/2016 à 12h45

Surtout le géant américain du e-commerce, Amazon, qui a annoncé avoir enregistré un record de ventes durant la journée du vendredi 25 novembre 2016.Le Black Friday semble être devenu, pour les Français, tout aussi incontournable qu'il l'est pour les Américains. Le dernier vendredi de novembre, qui correspond à une période d'achats de Noël, devient ainsi un moment pour faire des bonnes affaires. Les Français l'ont bien compris puisqu'Amazon a connu une hausse des ventes de 40 % par rapport à la même journée de 2015.Ainsi, selon les données communiquées par le groupe, Amazon a vendu 1,4 million de produits en France vendredi 25 novembre 2016. Une quantité record qui représente 970 commandes par minute sur l'ensemble de la journée. Et ce n'est pas terminé car le nouvel enjeu pour Amazon est le Cyber Monday qui se déroule le lundi 28 novembre 2016.Le Cyber Monday est la réponse des e-commerçants au Black Friday qui, traditionnellement et surtout aux États-Unis, est l'apanage des magasins physiques. Lundi 28 novembre 2016, donc, les offres se multiplient et prolongent un peu cette semaine de bonnes affaires.Amazon propose, par exemple, la liseuse Kindle Paperwhite à 89,99 euros (40 euros de remise) ou encore 60 % de réduction sur les chaussures de running et les brosses à dents électriques. La dernière console de jeu de chez Sony, la PS4 Slim, avec les jeuxet