Les choses à savoir avant d'acheter une enceinte multi-room

A quoi sert un système de son multi-room ?

Wi-Fi, CPL, Ethernet : le choix de la connectivité

Accessoires, qualité audio : de nombreux critères à prendre en compte

Sonos Play:1

Puissance sonore

Accessoires

Bose Soundtouch 30 Series III Wireless

Services de streaming

Harman Kardon Omni 20

Modifié le 23/11/2017 à 18h32

Vous voulez sauter le pas, mais vous ne savez pas trop par où commencer ? Alors ce dossier est fait pour vous. Nous y aborderons les points essentiels pour bien choisir votre. Grâce à quelques critères simples, vous aurez à la fin de ce dossier toutes les cartes en main pour bien sélectionner votre système de son multi-room. Ça va swinguer !Démocratisé pardepuis le début des années 2000, les'invite couramment dans les maisons modernes. Comme son nom l'indique, un tel système permet de. Pour mettre en place du, il faut en général installer une base - branchée à votre Box ou routeur - qui est ensuite reliée à plusieurs enceintes nommées « satellites ». Le contrôle de la musique s'effectue ensuite via une application mobile Android/iOS ou un PC, voire un Mac. Et oui, ça fonctionne avec de nombreux appareils !Le principal avantage d'un, c'est son évolutivité. Après l'achat de la base, vous pouvez ajouter des enceintes quand vous le souhaitez. Par contre, il faudra vous cantonner en général à la même marque. C'est le principal défaut de ce type d'installation. Voyons maintenant quels sont les critères à observer pour bien choisir vosL'un des critères à bien prendre en compte avant tout achat est la connectivité. La grande majorité des systèmes multi-room passe par le. La quantité de fils est alors réduite au minimum, chaque enceinte ne nécessitant qu'un câble d'alimentation pour fonctionner. Mais dans une grande maison, la couverture sans fil peut s'avérer difficile, vous risquez alors des pertes de son désagréables.Dans le cas présent, il faut alors privilégier des enceintes compatiblesou des. Le transfert de vos données musicales se fera alors par câble. Le CPL utilise le réseau électrique pour transporter les informations aux diverses enceintes du domicile. Ce type d'installation est forcément plus coûteux puisqu'il faut investir dans des prises adaptées. Mais c'est le meilleur moyen de garantir la couverture totale de votre domicile. Les enceintes de marque Sonos comme la Play:1 embarquent toute une connectique RJ45 pour ce genre de cas. Sonos règne en maitre sur les systèmes dedepuis des années. Mais la concurrence se fait rude avec des concurrents commeouqui ont aussi une belle expérience dans le domaine du son de qualité. Alors quelle marque choisir ?Si nous ne pouvons pas décider à votre place, il faut néanmoins garder un fait à l'esprit : choisir une marque vous demandera en général de vous y tenir par la suite. Il est par exemple impossible d'utiliser une centrale Sonos avec des enceintes Bose et inversement. La plupart des systèmes sont fermés et gardent farouchement leur territoire. Voici quelques éléments à regarder avant de choisir votrepour les années à venir.Le choix de votre marque de prédilection devra se faire selon l'installation que vous souhaitez créer. Allez-vous sonoriser votre grand salon ? Ou plutôt la salle de bain ou les chambres, plus petites ? Laest un critère à bien observer selon la taille de la pièce. Elle est exprimée en Watts.Les membres de la famille n'ont pas tous un smartphone sur eux pour contrôler les enceintes (volume, lecture, pause). Il peut donc être judicieux de vérifier la présence d'unelors de l'achat. Certaines marques proposent des boutons pré-réglables sur l'enceinte même pour accéder à vos services musicaux préférés sans passer par le smartphone. C'est le genre de petit plus qui améliore le confort d'utilisation.Lessont connectées à Internet, donc autant en profiter ! Mais toutes ne sont pas forcément compatibles avec votre abonnement musical en streaming. La plupart des services connus sont cependant gérés commeouEvolutivitéComme nous le disions plus haut, lessont évolutifs. Mais il y a des limites à ce que peut faire la technologie. Vérifiez donc bien le nombre d'enceintes qu'il est possible de connecter à la centrale. Certaines enceintes peuvent aussi se connecter par paire via Bluetooth afin de créer un son en stéréo.Ces quelques conseils devraient vous aider à choisir sereinement vos enceintes multi-room. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle marque vous privilégiez et pourquoi !