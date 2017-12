Enceinte Bluetooth : petites mais puissantes !

Bien choisir son enceinte Bluetooth : les points essentiels

La qualité sonore

La puissance

Le temps de latence

L'usage

Modifié le 03/11/2017 à 14h24

Au commencement étaient de petits gadgets destinés à accompagner les premiers lecteurs MP3, puis les premiers smartphones... Les, compactes et sans fil, étaient avant tout un objet un peu fun, un peu, mais en aucun cas un système permettant de profiter d'un son de qualité !Pourtant, elles ont rencontré un succès fou et les spécialistes de l'audio les plus pointus ont fini, eux aussi, par se pencher sur ces drôles de petits appareils, afin de leur apporter de nouveaux atouts. Bose, JBL : de grands noms qui proposent, eux aussi, despour pouvoir profiter de votre musique autour du barbecue, de la piscine, ou simplement d'une pièce à l'autre !Exprimée en réponse en fréquence, il s'agit du critère le plus important pour les audiophiles. Elle correspond à la plage de fréquences, exprimées en Hertz (Hz), sur laquelle la qualité du son émis par l'enceinte est claire : basses et aigus de bonne qualité, distorsion minimale... Autant le dire tout de suite : cette donnée n'est pas souvent disponible pour lesExprimée en Watts, elle donne une idée du volume maximal auquel vous pouvez diffuser votre musique. Attention, avec une réponse en fréquence médiocre, le son sera inaudible passé un certain niveau sonore.Cet élément compte surtout si vous souhaitez utiliser votre enceinte Bluetooth en guise de haut-parleur pour visionner de la vidéo. En effet, la connexion Bluetooth peut occasionner un décalage son-image pénible... En-dessous de 100 millisecondes, c'est parfait - mais là encore, difficile d'avoir cette donnée de la part des fabricants !Les enceintes ultraportables Bluetooth sont par essence nomades, leur encombrement est donc un point-clé. Mais d'autres caractéristiques sont à prendre en compte : vous comptez l'utiliser en extérieur ? Elle doit être robuste et, si possible, résistante à l'eau. Vous aimez joindre l'utile à l'agréable ? Vous choisirez une enceinte Bluetooth avec une forte autonomie et la connectique qui convient pour recharger votre smartphone ou tout autre appareil tandis que vous écoutez votre musique...Et pour en profiter un maximum : découvrez notre sélection d': petites, mais puissantes !