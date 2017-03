Les meilleures enceintes Bluetooth portables

Aux antipodes des Charge 3 et Stockwell, on trouve cette très sympathique Esquire Mini chez Harman. Plus ou moins de la taille d'un smartphone (14 x 7,5 x 2,4 cm), l'Esquire Mini ne pèse que 238 g. Et pour autant, elle ne fait aucune impasse : connexion Bluetooth 4.0, NFC, double micro pour fonction mains libres, port USB type A pour recharger un smartphone et béquille rétractable pour tenir debout. Harman promet une autonomie de 8 h. Côté son, si on ne peut pas s'attendre à des miracles avec deux petits haut-parleurs de 4 W, l'Esquire Mini sort tout de même 85,5 dB au max et 72,3 dB sans distorsion. Oui, c'est propre et assez puissant pour la taille, mais il n'y a presque pas de basses. Existe aussi en noir et en marron.

Assez proche de l'UE Roll, la JBL Clip 2 est une mini enceinte qui ne demande qu'à sortir. Etanche (IPX7), dotée d'un mousqueton, et résistante aux chocs, on peut la trimbaler sans précaution. Au rang des bonnes idées qui ne mangent pas de pain, on citera également le câble mini jack intégré et enroulé autour de l'enceinte. Pratique quand on a une source audio sans Bluetooth. Là-aussi on peut tabler sur 8 h d'autonomie et compter sur une fonction mains libres. Sur le plan de l'acoustique, la Clip 2 s'en sort avec les honneurs : 84,2 dB au maximum et 74,7 dB sans distorsion, c'est bien. Elle se montre particulièrement étonnante dans le registre du grave : un son à l'image de l'enceinte, rondouillet. Bref, un petit modèle abordable et fun.