Bon plan : le lot de 2 enceintes multiroom Philips Izzy à moins de 60€

Deux pour le prix d'une

Du son dans toute la maison

Modifié le 07/05/2018 à 11h46

On entame la journée avec une belle offre disponible chez Electro Dépôt. Vous pourrez en effet acquérir deux enceintes Bluetooth Philips Izzy BM5B pour 59,98 euros au lieu de 220 euros. Une réduction couplée à une offre spéciale qui vous donnera l'occasion de vous équiper à moindre coût.Pour bénéficier de cette offre qui frôle les 75% de réduction, vous devrez mettre deux enceintes dans votre panier, et n'aurez à en payer qu'une seule. Attention toutefois, les quantités sont limitées.L'enceinte Bluetooth Philips Izzy dispose de deux haut-parleurs de 2,5 pouces pour une puissance de 5W afin de de produire un son puissant. Elle dispose aussi d'évents de basse qui offrent une écoute dynamique grâce à une gamme de basses étendues.Mais le véritable intérêt de ce modèle d'enceinte réside dans sa fonctionnalité de mise en réseau. Sa technologie sans fil permet en effet de relier jusqu'à 5 enceintes BM5B sur un même réseau et ce, sans avoir recours à un routeur, ou mot de passe Wi-Fi, afin de diffuser vos playlist dans plusieurs pièces sans aucun souci.De quoi valoriser cette offre qui vous permet de récupérer deux enceintes d'un seul coup.