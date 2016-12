PJ9 : nouvelle enceinte flottante pour LG

Une enceinte étanche

La PJ9 se recharge automatiquement

Modifié le 28/12/2016 à 13h08

Début des « road show » et autres démonstrations d'innovations technologiques, dès le 5 janvier 2017, lors du CES de Las Vegas. Le constructeur sud-coréen LG va en profiter pour nous faire découvrir son tout dernier modèle d'enceinte. Nom de baptême de ce dernier concentré de technologie : PJ9.Selon LG, cette enceinte Bluetooth est flottante ! Elle lévite au dessus d'un plateau et pourrait même être utilisée lorsqu'on se douche car elle est waterproof. L'entreprise sud-coréenne,a misé sur la norme d'étanchéité IPX7 pour que son enceinte puisse résister à 30 minutes passées sous 1 mètre d'eau. La P9 pourrait même, selon LG, survivre à une chute malencontreuse dans un élément liquide. L'enceinte contient également une batterie capable de durer 10 heures.De forme ovoïde, l'enceinte sans fil pourrait donc, selon LG, flotter au-dessus d'une base à l'aide d'un système d'aimant. Ce système électromagnétique, au dessus d'un plateau sert aussi de caisson de basse. La firme coréenne promet une dizaine d'heures d'autonomie et nouveauté : la PJ9 lorsqu'elle est presque déchargée ne tombe pas mais se pose directement sur le plateau. Ce qui lui permet de se recharger automatiquement.Pour le moment, LG n'a pas encore donné une fiche technique détaillée de son enceinte ni annoncé le prix de vente de cette dernière. Pas de date de sortie non plus, ni dans quels pays l'enceinte pourrait être commercialisée.