Banque en ligne : avantages et inconvénients

Loi Macron : changer de banque est désormais plus facile

Les banques en ligne sont moins chères

Modifié le 24/02/2017 à 11h46

Si l'on ajoute à cela que depuis début février 2017, le changement de banque a été facilité par la loi Macron, qui oblige la banque que vous choisissez à entreprendre à votre place toutes les démarches auprès de votre banque d'origine, pour transférer les opérations de virements et de prélèvements automatiques, il y a vraiment des raisons objectives de réfléchir à cette solution.En revanche, avant de faire le grand saut, il est bon de savoir que la banque en ligne n'est pas forcément pour tout le monde !En effet, nombre de banques en ligne choisissent leurs clients, en fonction de leurs revenus. Forcément : pour pouvoir offrir la carte bancaire gratuite à vie, parfois, la carte Visa Premier ou Gold MasterCard, ou encore une somme sur le compte en offre de bienvenue, il faut que le client soit intéressant. Le premier filtre, c'est donc l'existence de revenus stables, ce qui exige de pouvoir justifier de revenus salariés mensuels. Le minimum, dans bien des banques en ligne, est fixé au smic. Pour obtenir une carte Premier ou Gold, c'est plus du double qu'il faut gagner tous les mois.Autre chose à savoir : changer de banque, en étant en disgrâce avec l'ancienne, est déja compliqué quand il s'agit de passer d'une banque de réseau traditionnelle à une autre. C'est quasiment impossible quand il s'agit de rejoindre une banque en ligne ! Si vos comptes sont dans le rouge, passez votre chemin.Par ailleurs, si vous n'êtes pas très adepte des outils numériques, à savoir, applications mobiles, sites web de services bancaires sécurisés, et si vous ne possédez pas de scanner, qui permet d'envoyer des documents à la banque en ligne de votre choix, là encore, ce n'est pas forcément une bonne solution pour vous. De même, si vous recevez souvent des chèques, il vous faudra les envoyer par la Poste (sauf chez Hello Bank, où ces opérations peuvent se faire en agence BNP Paribas).Côté avantages, la banque en ligne est donc moins chère, au quotidien. Absence de frais de tenue de compte, carte bancaire gratuite, tout cela peut représenter jusqu'à 25 euros par an économisés. Par ailleurs, avec une banque en ligne, vous avez un conseiller à votre disposition par téléphone, ou encore par chat, 6 jours sur 7 et souvent, tôt le matin, dès 8 heures, et tard le soir, jusqu'à 22 heures. Pratique ! En revanche, pas de conseiller dédié, bien entendu... De plus, les outils numériques développés par ces banques en ligne rendent la gestion de ses comptes, les virements ou les paiements, très faciles, pour ceux qui sont habitués aux applications mobiles ou aux services bancaires en ligne.