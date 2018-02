1,5 mois passé en moyenne sur les applis en 2017

Google domine en nombre de téléchargements, Apple en chiffre d'affaires

80 applications en moyenne sur votre smartphone

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

Le secteur des applications mobiles a encore de beaux jours devant lui car leur utilisation est en forte croissance, surtout dans les pays émergents.Les deux géants chez qui la guerre des applications fait rage, sont bien évidemment Google, propriétaire d'Android, et Apple, propriétaire d'iOS. Au dernier trimestre 2017, selon les données d'App Annie, chacun des deux a remporté une bataille laissant de fait, la guerre encore très disputée.Les téléchargements sur Android via le Google Play Store ont sans surprise été bien plus élevés que ceux sur l'Apple Store du fait de la domination d'Android sur le marché des OS mobiles. Sur les trois derniers mois de l'année 19 milliards d'applications ont été téléchargées sur la plateforme de Google contre seulement 7,5 milliards pour l'Apple Store. Google l'emporte haut la main avec 145% de téléchargements en plus.Mais du côté du chiffre d'affaires, Apple revient en tête avec son positionnement premium : les utilisateurs d'iPhone ont dépensé sur l'Apple Store 11,5 milliards de dollars durant le quatrième trimestre 2017. Sur le Google Play Store, les sommes dépensées sont 95% moins élevées à environ 6 milliards de dollars. Apple l'emporte donc haut la main.App Annie dévoile également certaines habitudes des utilisateurs de smartphone : en moyenne ils ont 80 applications sur leur téléphone et en utilisent 40 chaque mois. Ce qui mène à des chiffres fous : 175 milliards d'applications ont été téléchargées en 2017 tous OS confondus pour un chiffre d'affaires qui a atteint 86 milliards de dollars. Les utilisateurs, selon App Annie , ont passé en moyenne 1 mois et demi sur leurs applications (toutes confondues, donc également Facebook ou encore Gmail) dans le courant de l'année 2017. Si ce chiffre paraît incroyable, n'oubliez pas que plusieurs applications peuvent tourner en même temps sur un smartphone.C'est au Japon et en Chine où le nombre d'applications sur chaque smartphone est le plus élevé : plus de 100 en moyenne. En France les utilisateurs ont entre 95 et 100 applications mais n'en utilisent qu'environ 38 par mois, soit légèrement moins que la moyenne.