App Store : encore des changements dans les prix

Le retour des applications à 99 centimes d'euros... et même moins

Et le prix maximum pour une application sur l'Apple Store est de...

Modifié le 03/05/2017 à 10h24

Conscient du problème et du risque de voir les ventes baisser, alors que l'Apple Store rapporte malgré tout gros au groupe de Cupertino, un nouveau changement dans les tarifs a été adopté.Il semblerait que le risque de voir les ventes d'applications baisser, cumulé, probablement, à la grogne des éditeurs, a contraint Apple à revenir sur sa décision de mettre le prix minimum pour les applications payantes à 1,09 euro. La grille tarifaire de la firme de Cupertino vient d'ajouter 7 nouveaux paliers intermédiaires permettant aux éditeurs de baisser leurs prix.On retrouve le palier psychologique des 99 centimes cher à de nombreux éditeurs, qui s'appelle désormais "Alternate Tier B", mais également un nouveau palier qui permet de baisser le prix des applications payantes et des achats in-app : le "Alternate Tier A" qui affiche seulement 49 centimes d'euro. Idéal pour les applications qui sont déjà rentables et pour lesquelles les éditeurs voudraient augmenter le nombre d'utilisateurs et de téléchargements.La liste des nouveaux paliers alternatifs pour l'App Store ne concerne que les applications à moins de 6 euros et permet essentiellement aux développeurs de remettre l'application au prix antérieur à l'augmentation liée au taux de change. Naturellement, si Apple a augmenté les prix ce n'est pas sans raison et baisser le prix va réduire les revenus à la fois d'Apple et des éditeurs.Mais la grille tarifaire complète d'Apple nous apprend également que le prix maximum qu'un éditeur peut fixer sur l'App Store : 1 099,99 euros. Un prix qui a augmenté, lui aussi, puisque les applis du palier 87 étaient à 999,99 euros auparavant. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il existe diverses applications, pour la plupart dédiées aux professionnels comme "Cyber Tuner" qui permet d'accorder un piano, ayant ce prix.Le prix le plus élevé recensé sur le Google Store est, lui, de 400 dollars. Il s'agit de la série d'applications "Abu Moo Collection" qui en regroupe 6 (pour un total de 2 400 dollars) ; pour ce prix vous aurez une magnifique gemme affichée sur l'écran de votre smartphone. Ni plus, ni moins...