To-Do : Microsoft remplace Wunderlist par une nouvelle app

To-Do : l'appli Microsoft qui s'inspire de Wunderlist

Que permet de faire To-Do ?

Modifié le 21/04/2017 à 09h35

To-Do a été lancée le 20 avril 2017 en version d'essai par le groupe de Redmond et déjà, des utilisateurs ont remarqué qu'elle ressemble à l'appli Wunderlist. C'est normal : il s'agit de la même équipe de développeurs.Les adeptes des listes de tâches connaissaient bien Wunderlist : il s'agit d'une des applications les plus utilisées dans ce domaine. Son succès a attiré Microsoft qui a décidé, en juin 2015, de s'offrir Wunderlist. Presque deux ans après, les anciennes équipes de Wunderlist qui ont été intégrées à Microsoft ont sorti leur nouvelle version de l'application pour créer des listes de tâches.Microsoft a décidé de faire simple au niveau du nom : l'application s'appelle To-Do et est disponible pour Windows, Android et iOS. En version d'essai, elle ne propose que des options basiques, mais Microsoft compte bien améliorer ce nouvel outil pour le faire devenir indispensable. Une version pour Mac serait même à l'étude.Comme son nom l'indique, To-Do permet de créer des "todo lists" : il suffit d'ajouter une tâche à la liste pour la voir apparaître. Les tâches les plus courantes, comme les courses, sont même automatiquement suggérées par l'application. Comme dans toute liste de tâches, les tâches non réalisées sont reportées, tandis que celles effectuées sont effacées au fur et à mesure.Mais To-Do innove en permettant à l'utilisateur de différencier les tâches et de mettre en avant les tâches qu'il considère comme personnelles. D'autres options, comme la possibilité de créer une liste de courses détaillée ou encore de mettre des rappels, sont disponibles. Et, sans surprise, l'application se synchronise sur tous les supports.