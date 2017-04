Plus d’1 Terrien sur 7 est sur Facebook Messenger

200 millions de personnes de plus sur Messenger en moins d'un an

Messenger continue de déployer de nouveaux services

Modifié le 13/04/2017 à 10h41

Le cap du milliard d'utilisateurs actifs mensuellement semble bien loin alors qu'il n'avait été franchi qu'en juillet 2016. Il est clair que Mark Zuckerberg et ses équipes visent désormais les deux milliards.Depuis le cap du milliard d'utilisateurs, déjà impressionnant, Messenger a fait encore un peu de chemin vers une adoption globale de ses services. Mercredi 12 avril 2017, non sans fierté, Facebook annonce que son application a atteint les 1,2 milliard d'utilisateurs actifs par mois. Cela représente plus d'une personne sur sept qui foule la Terre puisque notre planète compte 7,5 milliards d'habitants.C'est un véritable succès qui conforte Facebook dans sa stratégie mobile et qui devrait présager un futur radieux aux autres applications rachetées par Mark Zuckerberg depuis quelques années. Whatsapp, par exemple, enregistre un nombre d'utilisateurs mensuels similaire à celui de Messenger tandis qu'Instagram plafonne à 600 millions.Le succès de Messenger et le fait que 1,2 milliard de personnes l'utilisent chaque mois ne semble pas pousser Facebook à se reposer sur ses lauriers. Au contraire, le groupe déploie de plus en plus de services et l'un des derniers risque bien de provoquer quelques soucis aux sites spécialisés dans les cagnottes en ligne.Facebook a lancé une phase de test pour sa solution de micropaiements groupés aux Etats-Unis : il sera possible de demander de l'argent à un groupe de personnes comme il est possible de faire des conversations groupées avec plusieurs amis. Idéal pour créer une cagnotte pour un anniversaire ou pour organiser des événements : un créneau occupé par plusieurs entreprises en France et dans le monde que Facebook menace, de fait, directement.