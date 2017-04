1er avril : quelques applis pour faire des blagues

Les bons vieux canulars

Des blagues plus classiques comme l'écran cassé

Modifié le 31/03/2017 à 18h40

Si le traditionnel poisson à coller derrière le dos des personnes ne se démodera probablement jamais, les nouvelles technologies, notamment les smartphones, nous offrent de nouvelles solutions pour des blagues innocentes.Outre le classique poisson d'avril, l'une des blagues les plus récurrentes pour le 1er avril (et les soirées un peu arrosées) sont les canulars téléphoniques. Inutile d'expliquer le concept que tout le monde connaît. Mais cette fois, vous avez la possibilité de les faire avec une application dédiée : "Juasapp Canulars Téléphoniques". Attention toutefois, l'utilisation est payante au bout de quelques canulars réalisés (il faut acheter du crédit).Une autre application qui a rencontré le succès chez les "pranksters", les spécialistes des blagues, c'est "Dude, Your Car". Il s'agit d'une application permettant de modifier une photo avec des effets et de faire croire à quelqu'un que sa voiture est en feu, a été cabossée... Disponible au prix de 1,09 euro, elle fera passer un mauvais quart d'heure à qui aime sa voiture plus que tout.Bien évidemment, les meilleures blagues sont les plus courtes et celles qui n'inquiètent pas les victimes.La classique appli qui simule l'écran cassé est un incontournable. Et maintenant, elle existe aussi en version "écran en feu" (moins crédible, bien qu'avec l' affaire des Galaxy Note 7 ...)Une blague assez amusante à réaliser est celle permise par "Upside Down (Flip Text)". L'appli permet de retourner de 180 degrés le texte. Il suffit alors de le copier et de l'envoyer par SMS : celui qui le recevra risque de ne pas comprendre ce qui arrive à son téléphone.Et comment pourrait-on parler de blagues du premier avril sans parler de l'application qui permet la blague la plus classe de toutes, la simulation de pet ? On ne vous fait pas un dessin.Bon 1er avril !