Super Mario Run débarque sur les smartphones Android

Super Mario Run : une version mise à jour

Modifié le 23/03/2017 à 15h13

Lancé en décembre 2016 sur iPhone et iPad, le jeu Super Mario Run n'est désormais plus une exclusivité iOS. Depuis ce jeudi 23 mars 2017, les utilisateurs de smartphones Android pourront télécharger Super Mario Run et jouer au célèbre jeu édité par Nintendo.est un jeu qui comporte 24 niveaux, répartis en 6 mondes : Super Mario, le héros, court seul et doit éviter des obstacles, affronter des plantes carnivores, récupérer des pièces et se mesurer à un boss à la fin de chaque monde.Sur iOS, les utilisateurs pouvaient jouer aux 4 premiers niveaux gratuitement puis devaient payer 10 euros pour explorer les 20 niveaux suivants. L'arrivée desur Android coïncide avec une version mise à jour du jeu sur les modèles Apple. Désormais, les joueurs auront accès aux 4 premiers mondes (donc aux 16 premiers niveaux) gratuitement mais devront pour cela compléter un défi proposé par Bowser. Par ailleurs, deux nouveaux personnages ont fait leur apparition.Le 31 janvier 2017, le jeu avait été téléchargé 78 millions de fois sur l'App Store et seuls 5 % des utilisateurs avaient opté pour la version payante. Sur Android, les mondes 1 à 4 sont jouables gratuitement, puis les utilisateurs doivent ensuite payer 9,99 euros pour terminer le jeu.