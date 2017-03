Google Maps : une fonctionnalité pour retrouver sa voiture ?

Une option pour enregistrer la position du véhicule

Ajouter des informations utiles à la localisation

Modifié le 21/03/2017 à 14h00

Le groupe de Mountain View a décidé de vous éviter ce désagrément à l'avenir, avec une nouvelle fonctionnalité intégrée à son application de cartographie, Google Maps.Selon le site Mashable, qui semble avoir identité cette nouvelle fonctionnalité encore en phase de test chez Google, la nouvelle version de Google Maps intégrera la possibilité d'enregistrer la position du véhicule sur la carte. Une fois le téléphone géolocalisé grâce au GPS, il sera possible de cliquer sur le petit point bleu qui apparaît sur Google Maps et qui indique la position de l'utilisateur.Cliquer va ouvrir un menu avec une nouvelle option : « sauvegarder votre parking ». Le lieu sera alors enregistré dans Google Maps : il sera ainsi possible à tout moment de savoir où se trouve la voiture, ce qui devrait en théorie permettre de ne pas la perdre. Une fonctionnalité que Google a piquée à iOS, bien que Maps pour iOS demande une connexion Bluetooth avec la voiture.Outre vous permettre de savoir à tout moment où se situe votre voiture par rapport à votre position, et vous permettre de créer un itinéraire pour la retrouver, la nouvelle fonctionnalité ajoute toute une série d'options.Il est possible d'ajouter, par exemple, la quantité de temps payée sur un parcmètre, afin de savoir lorsqu'il faut payer à nouveau pour éviter une amende. Il est également possible d'ajouter une photo, ce qui peut être utile pour retrouver facilement les environs de la voiture. Et, pour finir, l'utilisateur peut ajouter du texte, comme par exemple l'étage ou le numéro du parking. Idéal en cas de parking sous-terrain.Google n'a pas encore annoncé de date de déploiement de cette mise à jour. Il va donc falloir attendre et se débrouiller autrement d'ici-là.