Clash Royale : le multi 2 vs 2 pour bientôt ?

Vers un mode multijoueur sur Clash Royale

Le lancement du multijoueur n'a pas encore de date

Modifié le 13/03/2017 à 12h22

Si jusqu'à présent le jeu se cantonnait à des combats menés par un seul joueur, ce qui n'a pas empêché des guildes de se former, le multi-joueur serait dans les cartons.Supercell a annoncé l'arrivée, pour bientôt, d'un mode multijoueur qui permettra aux joueurs dede réaliser des combats encore plus épiques. Au lieu de se retrouver seuls face à leur adversaire, les joueurs pourront compter sur l'aide d'un ami : pas plus, toutefois, car le nouveau mode ne va pas permettre à plus de 4 joueurs de jouer en simultané, par équipes de 2.Le nouveau mode de jeu, 2 vs 2, ne changera en soi pas grand-chose : le système de jeu reste le même. Il faudra toujours choisir ses créatures au préalable et avoir assez d'élixir pour les invoquer. En revanche, le champ de bataille sera agrandi pour faire de la place au coéquipier de chaque équipe : 4 cases, en largeur, seront rajoutées, selon le site WikiClashRoyale.Parmi les autres nouveautés prévues pour cette nouvelle version de, il faut noter la possibilité de voir le deck de cartes du coéquipier avant de le choisir pour jouer, ou encore la forteresse royale qui obtiendra le double de points de vie.Les joueurs devront néanmoins patienter : Supercell n'a pas annoncé de date pour cette mise à jour majeure, bien que le fait de la rendre publique laisse supposer qu'elle aura lieu dans le courant de l'année. En attendant, les premières équipes devraient se former et les premières stratégies être étudiées sur les sites et forum spécialisés.