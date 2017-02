MWC 2017 : Waze s’affichera sur l’écran des voitures

Waze affiché sur l'écran de bord des voitures connectées

Le smartphone reste l'outil fondamental pour Waze

Modifié le 28/02/2017 à 11h30

S'il n'est pas question de faire de Waze une application qui fonctionnerait hors du smartphone, le Gps devrait bientôt trouver sa place dans l'écran de bord des voitures qui sert, notamment, à gérer l'ordinateur interne et certaines fonctions.À moins d'avoir une vieille voiture ou d'une entrée de gamme, la plupart des conducteurs bénéficient, et ce depuis des années, d'un écran permettant de modifier certains paramètres : de la radio au chauffage, en passant par le limitateur de vitesse, l'écran tactile posé en général au centre du tableau de bord, est entré dans les mœurs et fait partie intégrante de la conduite.Le GPS aussi est devenu un incontournable du fait de rouler en voiture : les cartes routières sont désormais dépassées. Plusieurs GPS sont même intégrés directement à l'ordinateur de bord des voitures connectées mais pas Waze. Du moins, pas jusqu'à présent. Car le SDL, le consortium SmartDeviceLink lancé par Ford et Toyota, a annoncé une nouveauté majeure pour les quelques 75 millions d'utilisateurs de Waze.Waze devrait s'afficher directement sur l'écran des voitures de sept marques : Peugeot et Citroën pour les françaises, mais également Ford, Toyota, Mazda, Subaru et Suzuki. Il n'est, en revanche, question que de l'affichage, pas d'une installation de Waze sur les ordinateurs de bord : l'application reste une application mobile et le smartphone se place, de fait, au centre du dispositif.Waze pourra être géré par l'écran tactile mais tournera sur le smartphone de l'utilisateur. Le smartphone sera tout simplement relié à l'ordinateur de bord par un câble USB qui fera la liaison et, on suppose, permettra d'utiliser Waze sans décharger la batterie du téléphone.