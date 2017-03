Volpy, l'application qui rachète votre vieux smartphone

Volpy évalue seule la valeur de l'appareil

Zéro frais pour le vendeur

Modifié le 03/03/2017 à 12h49

Derrière ce nom digne d'un Pokemon se cache en réalité une application très pratique qui permet de revendre son vieux téléphone portable. L'occasion de gagner un peu d'argent et d'offrir une nouvelle vie à l'appareil.L'application Volpy est téléchargeable gratuitement et, une fois installée, va réaliser une batterie de tests : mémoire, processeur, vétusté... de quoi lui permettre d'établir un diagnostic complet de l'appareil et de quoi lui permettre de vous proposer un prix de rachat. Car la finalité de tout ça est bien évidemment pour vous de vendre l'appareil et pour Volpy de le racheter.La start-up Volpy, qui a développé le concept, peut se targuer d'avoir connu un succès fulgurant : déjà 30 000 téléchargements et plusieurs centaines de téléphones rachetés. Une fois reconditionnés, la start-up les revend sur le marché de l'occasion. Autant de téléphones qui ne se retrouveront donc pas au fond d'un tiroir ou pire... abandonnés en pleine nature. C'est une bonne chose : les téléphones portables et autres appareils électroniques sont potentiellement très polluants car ils sont produits avec des métaux lourds, entre autres.Ce qui est intéressant avec Volpy est que la start-up se positionne sur un marché en forte croissance : seuls 12 % des smartphones vendus dans le monde sont collectés pour être démantelés ou revendus en occasion. Chaque année, le secteur de la collecte et de la revente de smartphones connaît une croissance à deux chiffres.Pour le vendeur, aucun frais n'est à prévoir. Volpy propose un prix de rachat et s'il convient, le smartphone est racheté. Il peut alors être déposé dans une borne spéciale ou alors envoyé par colis : et c'est la start-up qui paye les frais d'envoi.