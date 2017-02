Avec « Status » WhatsApp copie les « Stories » de Snapchat

Le plus de WhatsApp sur Snapchat ? Le cryptage

Modifié le 21/02/2017 à 15h33

Les utilisateurs de Snapchat devraient rapidement comprendre de quoi il s'agit. Cette nouvelle fonctionnalité s'appelle « Status » et est désormais disponible pour tout le monde sur WhatsApp.Le succès de l'application de messagerie Snapchat tient intégralement dans son côté éphémère : lorsqu'un « snap » est envoyé à un contact, ce dernier ne peut le regarder que durant quelques secondes avant qu'il ne disparaisse à jamais. Bien évidemment, des petits malins ont trouvé le moyen de prendre des captures d'écran de ces snaps qu'ils mettent sur Internet, surtout s'il s'agit de photos de nus.Snapchat a également une autre fonctionnalité : la « Story ». Là, le snap est visible 24 heures pour tous les contacts, avant de disparaître. C'est cette fonctionnalité que WhatsApp a copiée : « Status » permet de faire exactement la même chose. La photo (ou la vidéo) est disponible durant 24 heures pour les contacts de l'utilisateur, avant d'être supprimée par le service.L'annonce du déploiement massif, avec la dernière mise à jour de WhatsApp pour iOS et Android , de « Status » est une mauvaise nouvelle pour Snapchat : le service de messagerie vise à entrer en Bourse sous le nom de Snap en 2017. Voir l'une de ses fonctionnalités être à nouveau copiée par Facebook, la firme de Menlo Park avait lancé une version des « Stories » pour Instagram en 2016, ne devrait guère faire plaisir aux investisseurs.D'autant plus que WhatsApp a un argument de taille : contrairement à Snapchat , les conversations WhatsApp sont cryptées de bout en bout, ce qui empêche toute application tierce de les lire...Mais WhatsApp a une faille : l'application utilise les numéros de téléphone (ou un compte Facebook) pour fonctionner, alors que Snapchat ne demande qu'une création de compte avec adresse mail. Celles et ceux qui utilisent Snapchat pour poster photos et vidéos tout en restant anonymes ne devraient pas abandonner le service.