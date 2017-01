L’appli Meitu (trop) gourmande en données personnelles ?

Accès à la caméra mais aussi au GPS, aux appels et même à l'IMEI et à l'IMSI

Des serveurs chinois et une utilisation floue des données

Modifié le 20/01/2017 à 10h19

Le succès de l'application lui a attiré les regards des spécialistes de la sécurité informatique et de la sécurité des données personnelles, qui tirent la sonnette d'alarme : l'appli demanderait beaucoup d'autorisations et, les serveurs étant en Chine, l'inquiétude monte quant à l'utilisation des données qu'elle recueille.L'application Meitu est, à première vue, une simple nouvelle application de modifications de photos comme il en existe beaucoup. La particularité de Meitu est qu'elle transforme le visage de la personne en un visage de dessin animé japonais, avec un côté « cute » et « kawaii » qui n'a pas manqué de faire son succès. Les ados et les plus âgés l'utilisent, y compris pour modifier des photos de personnages célèbres.Plusieurs sites internet, dont Cnet.com ou encore TechCrunch , estiment toutefois qu'il faut faire attention. L'application Meitu demanderait des accès à des données personnelles totalement inutiles pour ce type d'appli. Certes, elle demande l'accès à la caméra, ce qui paraît logique, mais elle demanderait, dans ses conditions d'utilisation, l'accès au GPS pour avoir la localisation de l'utilisateur, aux données concernant les appels et les messages et même à l'IMSI (numéro unique d'identification sur le réseau) et à l'IMEI (numéro unique d'identifiant du téléphone).Ce qui inquiète les spécialistes, c'est essentiellement la localisation des serveurs : ils sont en Chine et l'utilisation des données personnelles collectées reste donc floue. Si certains estiment que Meitu ne fait que suivre la réglementation chinoise, très dure et qui demande une identification précise des utilisateurs, d'autres considèrent que les données pourraient être vendues à des tiers.Dans les conditions d'utilisation de Meitu, l'entreprise n'affiche pas clairement une utilisation inquiétante des données collectées, mais le type de données - comme le fait de savoir si l'iPhone sur lequel elle est installée a été « jailbraké », ou encore le fait de pouvoir connaître quel est votre opérateur -, soulève des questions.