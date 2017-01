Émoji signe un accord avec Sony Pictures Animation

Un partenariat 100 % gagnant

Unicode examine et approuve les émojis

Modifié le 20/01/2017 à 12h26

», a déclaré Marco Huesges, le dirigeant d'Émoji, le mardi 17 janvier. Ce partenariat entre les deux entreprises va permettre à SPA de pouvoir utiliser la marque déposée « émoji » pour son film d'animation. Cet accord de licence couvre l'utilisation du terme émoji dans le cadre du programme mondial des produits dérivés. Il a surtout été mis en place afin de préparer au mieux la sortie du film « Le monde secret des émojis », que Sony Pictures Animation projette de sortir le 11 août 2017.Les deux entreprises offriront conjointement, dans le cadre de la sortie du film d'animation, leurs ensembles uniques d'icônes et de personnages. Pas de confusion possible, car les produits de SPA seront dérivés du film d'animation en lui-même, de son contenu original et Émoji continuera, quant à elle, de proposer ses propres icônes via Unicode.Le Consortium Unicode, qui examine et approuve chaque année les propositions d'émojis, a même validé, le 12 novembre dernier, 56 nouveaux pictogrammes. Ainsi, plein de nouveaux petits dessins amusants vont voir le jour. Vous pourrez retrouver notamment un verre de whisky, un vampire, ou bien encore une femme allaitant son enfant.Pour le moment, la version d'Apple, iOS 10.2, n'est accessible qu'aux développeurs, mais bonne nouvelle là encore : ces nouveaux émojis devraient donc arriver sur nos smartphones d'ici à la mi-2017. Ils devraient être au nombre de 72 en tout et pour tout.