Applications mobiles : +15 % de téléchargements en 2016

L'Inde et la Chine deviennent les premiers marchés pour les applis

Plus de téléchargements tirés par les jeux sur mobile

Modifié le 18/01/2017 à 10h09

L'année 2016, selon le cabinet App Annie qui publie chaque année une rétrospective du secteur des applications mobiles au niveau mondial, a été une année record avec plusieurs changements majeurs sur Google Play mais également sur l'App Store.Alors que les Etats-Unis dominaient depuis des années le marché des applications mobiles, l'Inde et la Chine sont venues voler la vedette au pays où sont nés Apple et Google. L'Inde, notamment, s'intéresse beaucoup aux applications Android puisque le pays a réalisé en 2016, et pour la première fois, plus de téléchargements d'applications sur Google Play que les Etats-Unis. Un marché au fort potentiel, donc, puisque la pénétration des smartphones n'y est que de 30 %.La Chine, de son côté, clame son amour pour Apple. Le pays est devenu la première source de revenus pour l'App Store en 2016. Sur le seul dernier trimestre 2016, selon le rapport App Annie, le pays du soleil levant a généré 2 milliards de dollars de chiffre d'affaire, du jamais vu depuis la création de l'App Store en 2008.Au final, au niveau global, les téléchargements d'applications sur les deux plateformes principales, App Store et Google Play, ont progressé de 15 % en un an. Un marché qui se chiffre désormais, publicité et magasins alternatifs compris, à 90 milliards de dollars dans le monde, un record, et qui permet aux éditeurs de gagner gros : 35 milliards de dollars en 2016, en hausse de 40 %. Apple et Google aussi gagnent gros puisque les deux géants gardent entre 15 % et 30 % de toutes les transactions.Sans surprise, les jeux pour mobile sont la première source de revenus pour les éditeurs : 75 % des revenus de l'App Store et 90 % des revenus Google Play sont issus des jeux vidéo.