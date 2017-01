Deutsche Bank : la fin des SMS pour ses salariés

SMS, WhatsApp, iMessage sont bannis des smartphones professionnels

Le siège de la Deutsche Bank à Francfort-sur-le-Main en Allemagne

Se donner un second souffle

Modifié le 16/01/2017 à 17h23

Pour redorer son blason et faire bonne impression, la première banque allemande demande donc à tous ses salariés de ne plus envoyer de SMS, ni d'utiliser une messagerie instantanée de type WhatsApp ou iMessage avec leur téléphone professionnel. Cette mesure, qui vise à aider au respect des exigences légales, va être mise en place d'ici trois mois.Car contrairement aux e-mails, les messages instantanés ne peuvent pas être archivés par la Deutsche Bank. Les smartphones privés qui sont utilisés à des fins professionnelles sont soumis aux mêmes contraintes.Les différents scandales dont a fait l'objet Deutsche Bank, - notamment son implication dans le scandale des, crédits américains qui ont gangréné l'économie américaine en 2008 - ont terni l'image de marque de cette dernière. Lors du mois de décembre 2016, la première banque allemande avait réussi à négocier avec le ministère de la Justice américain une amende record de 6,9 milliards d'euros. La Deutsche Bank était alors en train de mettre en place une vaste restructuration en interne et cette amende nuisait considérablement à son essor.