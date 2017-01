Vine s'arrête : que faire ?

Twitter prend le relais

Une fois Vine devenu inaccessible, les vidéos de six secondes ou moins, lorsqu'elles seront mises en ligne sur Twitter, tourneront en boucle. Les amateurs de ces très courtes vidéos trouveront donc un nouveau terrain où déployer leur créativité. La bascule a été délibérément facilitée au maximum : dès à présent, il est possible de lier son compte Vine à son compte Twitter. A condition que votre compte soit paramétré pour être visible par toute personne, la fonctionnalité « Suivre sur Twitter » permettra alors à vos abonnés de continuer à recevoir vos vidéos via ce réseau social.L'application Vine, elle, se transformera en Vine Camera. Son unique fonctionnalité : enregistrer des vidéos et arrêter l'enregistrement une fois les six secondes passées. Autant dire que l'application de tournage de vidéos installée sur votre smartphone par défaut, couplée à n'importe quelle application de montage, aussi basique soit-elle, remplit déjà cette fonction, en vous laissant choisir librement le moment du début et de la fin de votre vidéo.du site Vine.co ? Il ne disparaîtra pas immédiatement, mais deviendra une simple archive des vidéos enregistrées par les utilisateurs durant les quatre ans qu'a vécus l'application. Cette collection de vidéos sera-t-elle pérenne ? Probablement pas, puisque les auteurs de la Foire aux questions publiée sur Vine.com y promettent de faire leur possible pour avertir les utilisateurs si un « changement » devait affecter le site.Notez qu'il est également possible de récupérer l'ensemble de ses vidéos mises en ligne. Pour cela, il suffit d'en faire la demande en se connectant au site. Vous recevrez alors, sous 72 heures, un lien vous permettant de télécharger l'intégralité de votre création.