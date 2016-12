Apple Music : plus de 20 millions d’utilisateurs

20 millions d'abonnés pour Apple Music : une marge de progression importante

Eddy Cue, Apple

Concrètement comment fonctionne Apple Music ?

La firme américaine ne compte pas en rester là et espère surfer sur la vague, en progressant toujours et encore plus. Apple Music reste encore loin derrière son concurrent Spotify , leader dans ce domaine, qui a franchi la barre des 100 millions d'utilisateurs. Cependant, Apple Music a atteint ce chiffre dans un délai extrêmement limité : à peine 18 mois. Depuis septembre dernier, la marge de progression a grimpé avec une offre de streaming en augmentation de 15 %.Le vice-présidentdes services et logiciels internet chez Apple, Eddy Cue, l'explique très bien : «».Selon Eddy Cue, si Apple Music explose, c'est la conséquence du remaniement de l'interface dans iOS 10. De nombreux abonnés du service de streaming Music viennent en effet d'arriver sur Apple Music.Comme bon nombre de ses concurrents, Spotify ou Deezer , vous avez la possibilité d'accéder à des dizaines de millions de morceaux disponibles sur l'iTunes Store en illimité et cela, sans restrictions. Pour mettre en place sa base de données et ainsi dispatcher la même musique à tous les terminaux connectés au même compte, Apple Music récupère et réplique votre bibliothèque musicale sur iCloud.Particularité de ce service fourni par Apple Music : plus de la moitié des utilisateurs ne sont pas aux Etats-Unis. Pour autant, impossible de prédire si Apple Music va connaître des marges de progression aussi importantes que maintenant dans les mois à venir.