Un mode hors-ligne pour Netflix

Netflix en différé disponible uniquement pour l'application

Modifié le 30/11/2016 à 16h19

Un post sur le blog officiel de Netflix publié ce 30 novembre 2016 met fin à une rumeur qui circulait depuis plusieurs mois et qui semblait avoir été confirmée en octobre 2016.Avec ce nouveau mode hors-ligne, que Netflix propose pour tous les abonnements, du moins cher au plus complet, le groupe fondé par Reed Hastings, complète son offre avec une fonctionnalité que les utilisateurs demandaient depuis longtemps.Jusqu'à présent, il était nécessaire d'avoir une connexion Internet, et même plutôt de bonne qualité, pour regarder une série ou un film sur Netflix. Désormais, il sera possible de regarder ces mêmes séries et films, en différé, sans avoir besoin d'un Wifi ou d'un réseau mobile. Une manière d'avoir Netflix toujours avec soi et, bien évidemment, de sauver un peu de data de ses forfaits.Si Netflix répond à une demande de ses utilisateurs, seule l'application Netflix est concernée par cette nouveauté. Il faudra donc se contenter de regarder ses séries sur smartphone ou tablette. Ce service de téléchargement hors ligne ne semble pas être disponible sur ordinateur.Seules quelques séries, dont les titres à succèsou encoresont actuellement disponibles en téléchargement mais il n'y a pas à douter que Netflix déploiera rapidement l'option « télécharger » sur l'ensemble des vidéos qu'il propose.Attention, toutefois : pour bénéficier de l'option hors ligne il faut disposer de la dernière version de l'application. Il faudra donc la mettre à jour si une version antérieure est installée sur votre appareil.