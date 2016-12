PureVPN : une licence à vie pour $59

Modifié le 25/11/2016 à 06h43

TigerVPN, Hotspot Shield, SaferVPN, Privatoria, ou encore VPNSecure chacun des éditeurs ont bradé à tour de rôle leur solution VPN. Aujourd'hui c'est au tour de PureVPN de proposer une licence à vie moyennant 59 dollars, ce qui correspond à 13 ans d'utilisation si l'on tient compte du prix de 4,99 dollars / an affiché sur le site officiel.PureVPN pourra être configuré sur 5 appareils et offre un accès à plus de 550 serveurs localisés dans 141 pays. Au total plus de 80 000 adresses IP sont disponibles mais également, sur demande, des adresses IP statiques. Non seulement la trafic sera chiffré mais la position géographique pourra donc être masquée, par exemple pour accéder à un service dont l'usage est restreint à un pays en particulier.En plus du PC, du smartphone ou de la tablette, le service pourra être configuré sur un routeur, une console de jeu ou encore une télévision connectée - sans limite de bande passante - grâce à la prise en charge de plusieurs protocoles : OpenVPN, L2TP/IPSec, PPTP, SSTP, et IKEv2.Au passage, des applications spécifiques sont disponibles pour Windows, Mac, iOS, Android, et Linux.