Des smartphones lowcost victimes d'un malware

Un cheval de Troie qui cible les smartphones à bas prix

Comment s'en débarrasser?

Modifié le 06/03/2018 à 11h53

Ce malware est capable d'extraire des informations du téléphone telles que les données bancaires de l'utilisateur.Le site russe de sécurité informatique Doctor Web a récemment publié une liste de téléphones atteints par un malware nommé Triada. Ce virus avait déjà été repéré l'été dernier sur certains smartphones neufs. Mais il s'est cette fois-ci propagé dans une plus grande quantité de modèles, majoritairement lowcost, notamment fabriqués par Leaggo, Doggee, Vertex ou encore Haier. Or, ce malware n'est pas apparu soudainement à cause de logiciels malveillants. Il aurait en effet infecté les téléphones avant même que ces derniers ne soient vendus.Triada est un cheval de Troie qui s'attaque au processus Zygote, système utilisé pour lancer les processus d'applications. Le virus est alors en mesure de stocker des données provenant d'applications, comme les URL consultés, vos SMS envoyés voire vos données bancaires si vous les avez enregistrées sur une application de paiement.Le cheval de Troie provient d'une image du système d'exploitation. Pour nettoyer votre téléphone, il peut donc être nécessaire de supprimer cette image et d'en installer une autre plus saine. Vous devrez cependant contacter le fabricant pour recevoir l'image saine du système d'exploitation.Les constructeurs des téléphones endommagés étaient par ailleurs avertis de ce malware. Ce cheval de Troie serait apparemment le fait d'un éditeur de logiciels à Shanghai, qui a eu accès à l'image du système d'exploitation pour y insérer une application. Mais les fabricants n'ont apparemment pas réagi à ces alertes et ont vendu leurs smartphones en connaissance de cause.