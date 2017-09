711 millions d’adresses email piégées par un spambot

Contourner les filtres antispam pour délivrer un malware

630 millions d'adresses mail ciblées et plus de 100.000 infections

Modifié le 30/08/2017 à 09h49

C'est le chercheur en sécurité informatique parisien connu sous le pseudonyme Benkow qui l'a découverte, comme le relate le site Zdnet . Plus d'une centaine de milliers d'ordinateurs pourraient ainsi avoir été infectés.Le problème desest le suivant : lorsqu'un serveur est identifié comme envoyant des spams, il estpar les filtres ce qui empêche la campagne de spam de réussir. Mais Benkow a découvert un serveur basé aux Pays-Bas qui aurait ciblé près de 711 millions d'adresses emails dans le monde pour infecter des ordinateurs avec leUrsnif. Celui-ci vise à collecter les données bancaires des victimes.Comme le relate Zdnet, ce ne sont pas moins de 80 millions d'adresses emails qui ont été utilisées par ce nouveau. Cette liste a été établie sur la base des fuites de données, adresse email et mots-de-passe, de divers sites majeurs comme le piratage de LinkedIn et celui de Badoo. Grâce aux données collectées, qui comprennent le serveur SMTP et le port utilisé, lepeut alors envoyer son mail infecté sans risquer de tomber dans les filtres antispam.Une fois la connexion réussie, leva envoyer sonà près de 630 millions d'adresses email. Plus précisément, c'est une image piégée qui est envoyée : lorsque leest ouvert par la victime cecaché va envoyer l'adresse IP de l'ordinateur ainsi que l'identification de l'OS de l'utilisateur. Lepeut alors cibler les ordinateurs sous Windows, les seuls vulnérables au malware bancaire Ursnif.Troy Hunt, qui gère le site Have I been Pwned , estime que 27 % des adresses mails contenues dans les fichiers identifiés par Benkow étaient déjà présentes dans ses bases de données. Il a fait une mise à jour permettant de rechercher les nouvelles adresses dans ce qu'il estime être l'un des plus gros ajouts jamais réalisés sur son site.Au total, grâce à cette technique demassif permettant de cibler les OS vulnérables à Ursnif, Benkow estime que la campagne pourrait avoir infecté plus de 100.000 ordinateurs dans le monde. Une fois les adresses ciblées identifiées, leenvoie le vraicontenu dans un fichier Javascript infecté qui outrepasse ainsi les filtres antispam.