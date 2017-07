Le cybermarché du Dark Net AlphaBay a mystérieusement fermé

AlphaBay a brutalement fermé

Panique chez les usagers d'AlphaBay

Modifié le 06/07/2017 à 15h59

Plusieurs utilisateurs ont crié à l', considérant que les propriétaires du site avaient pris la fuite, emportant avec eux les Bitcoins des usagers.Le monde du Dark Net et ses cybermarchés illégaux ont été portés à la connaissance du grand public, après que le FBI a fermé en 2013 la plateformeet arrêté son fondateur, Ross Ulbricht. Ces services en ligne, accessibles via TOR, permettent aux usagers d'acheter des biens illégaux en se basant sur des systèmes de notation, qui évaluent les vendeurs et leurs produits. AlphaBay est l'un de ces cybermarchés : on peut à peu près tout y trouver, des drogues aux faux papiers d'identité. Mais le 4 juillet 2017, le site a brutalement fermé, provoquant la panique des utilisateurs qui n'ont pas pu récupérer leurs bitcoins.Plusieurs usagers du service AlphaBay ont alors crié à l', considérant que les propriétaires s'étaient fait la malle avec tous les Bitcoins stockés sur le site et qu'ils ne reverraient jamais leur argent.Alors que la panique commençait à monter chez les usagers d'AlphaBay, notamment sur le site communautaire Reddit, aucun représentant d'AlphaBay n'est intervenu pour apaiser les inquiétudes, ce qui n'a fait qu'alimenter les spéculations et théories du complot en tous genres. Les internautes se sont même enflammés après qu'un utilisateur de Reddit a indiqué avoir reçu la confirmation d'une source interne qu'il s'agissait bien d'unHeureusement, les choses se sont calmées progressivement, grâce au post d'un membre de Reddit du nom de « Big_Muscles » travaillant pour AlphaBay (et dont l'identité a été confirmée). Selon lui, le site a été fermé en raison d'une procédure classique de mise à jour des serveurs. Rassurant, il a indiqué qu'AlphaBay serait prochainement de retour...