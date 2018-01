Samsung : une faille permet de voler les mots de passe

Le navigateur Internet de Samsung vulnérable

Une faille permettant de voler les données personnelles

Modifié le 02/01/2018 à 09h37

La faille, critique, est toutefois limitée à un service dont peu d'utilisateurs se servent : le navigateur Internet intégré dans les smartphones Samsung, Samsung Internet.Le chercheur Mishra Dhiraj a découvert la faille critique en question en septembre 2017 et a prévenu Samsung dans la foulée. Il n'a logiquement rendu publique l'information qu'une fois que le premier constructeur de smartphones au monde lui a répondu et a pris les mesures nécessaires : un patch pour son navigateur Samsung Internet a été déployé en octobre 2017, donc toutes les personnes qui tiennent leurs appareils à jour devraient être protégées.La faille est présente dans de nombreuses versions de Samsung Internet : toutes celles inférieures ou égales à la version 5.4.02.3 selon le chercheur. Si vous voulez connaître votre version pour savoir si vous êtes à jour ou si vous avez une version à risque, il suffit d'aller dans «» puis «» et de sélectionner Samsung Internet dans la liste.Dans le billet posté sur son blog , Mishra Dhiraj explique que le navigateur intégré aux smartphones Samsung permet d'utiliser une technique connue des hackers pour tromper l'utilisateur. En fait, le navigateur autorise à contourner la, une règle de sécurité qui interdit à une page web d'accéder aux scripts des autres pages.Ainsi faisant, comme il le montre dans une vidéo postée sur Youtube le 14 décembre 2017, il suffit à un hacker de piéger une page avec des pop-ups : lorsque l'utilisateur insère ses données personnelles et ses identifiants, c'est la page piégée qui les récupère et non la page originale, Google dans la vidéo.