CherryBlossom : comment la CIA a espionné des routeurs Wi-Fi

CherryBlossom : encore une opération dévoilée par Wikileaks

Un routeur relié à un serveur de la CIA

Modifié le 20/06/2017 à 09h13

Des grands constructeurs sont concernés parmi lesquels D-Link, Belkin ou encore Linksys. Pour certains, même l'utilisation d'un mot de passe très protégé n'empêchait pas les agents de capter l'intégralité des communications.Le Vault7 continue de dévoiler les techniques d'espionnage avancées de la CIA et des autres agences de renseignement. L'opération CherryBlossom n'en est que la dernière en date : les documents ont été publiés jeudi 15 juin 2017 et encore une fois, elle paraît très efficace : tout commence par l'exploit appelé Tomato, qui permet de capter les mots de passe administrateur des routeurs ciblés, même si ceux-ci sont très protégés. Si les mots de passe sont faibles, CherryBlossom n'en est que plus redoutable.Selon les documents, au moins 25 modèles de routeurs Wi-fi sont vulnérables à cette attaque. En particulier les modèles DIR-130 de chez D-Link et WRT300N de chez Linksys. Mais des modifications mineures du code pourraient avoir permis d'infecter plus d'une centaine de modèles en tout, et ce depuis 2006.Une fois infecté, le routeur signale sa présence à un serveur de la CIA appelé CherryTree. Ce dernier capte toute une série d'informations qu'il stocke, puis peut envoyer, le cas échéant, un malware sur l'ordinateur ciblé connecté au routeur. Les agents peuvent utiliser une interface web appelée CherryWeb pour connaître le statut du routeur Wi-Fi infecté et lui ordonner des tâches.Parmi ces tâches, il y a la possibilité de capter tout ou partie des communications transitant via le serveur sur un ordinateur ciblé, comme les chats ou les e-mails, lancer une attaque par malware ou encore créer un réseau virtuel. Toutes les communications sont cryptées, ce qui permet au malware de passer inaperçu.