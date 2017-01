Supercell, l’éditeur de « Clash of Clans », piraté

Les comptes du forum officiel piratés chez Supercell

Les joueurs invités à changer leurs mots de passe

Modifié le 19/01/2017 à 13h33

Les joueurs doivent toutefois faire attention : il semblerait que Supercell ait été victime d'un piratage. L'éditeur l'a annoncé le 18 janvier 2017, dans un post sur son blog officiel.L'information peut faire craindre le pire : sur le blog officiel de l'éditeur, Supercell annonce que des pirates ont pu accéder à plusieurs comptes et ont pu obtenir des informations personnelles ainsi que des mots de passe cryptés relatifs aux joueurs. Un piratage qui aurait eu lieu en septembre 2016 et sur lequel Supercell est en train de mener l'enquête.Heureusement pour Supercell, le piratage ne semble avoir eu lieu que pour les comptes du forum officiel de l'éditeur. Il prévient donc les joueurs mais se veut rassurant : les comptes liés aux jeux n'ont pas été touchés par ce piratage et ne sont donc pas en danger, tout comme ne le sont pas les données personnelles ou bancaires. Presque pas, du moins, car il y a toujours un risque.Supercell n'a pas annoncé le nombre de comptes qui auraient ainsi fuité, mais selon Motherboard , près d'un million de comptes du forum Supercell ont pu être frappés par cette attaque, que l'éditeur précise être issue d'une faille de sécurité qui a été comblée depuis lors.Supercell recommande néanmoins aux joueurs de changer leur mot de passe, surtout si le compte du forum et le compte du jeu en lui-même ont des informations en commun, comme le nom d'utilisateur ou encore le mot de passe. Ça devrait suffire pour éviter qu'un pirate ne puisse accéder au jeu et, peut-être, à d'autres informations sensibles.