Dailymotion piraté : 87 millions de comptes dans la nature

87 millions de comptes Dailymotion piratés

Moins de mots de passes piratés que de comptes

Modifié le 06/12/2016 à 12h13

Le piratage, récent, reste toutefois de moindre envergure, car tous les comptes n'ont pas été piratés avec leur mot de passe, ce qui les rend toujours inaccessibles à des tiers.Comme souvent, c'est le site LeakedSource qui dévoile le piratage. Le site a déjà été à l'origine de l'annonce de plusieurs piratages, dont celui d' AdultFriendFinder concernant plus de 300 millions de comptes . Le piratage de Dailymotion reste bien inférieur, mais concerne tout de même plus de 87 millions de comptes du site.Selon Zdnet.com , qui dévoile l'information, le piratage aurait eu lieu le 20 octobre 2016 et le pirate aurait réussi à récupérer 85,2 millions d'adresses mails et noms d'utilisateurs du site. Un risque non négligeable pour les créateurs qui, sur cette plateforme concurrente de Youtube, postent leurs vidéos et gagnent de l'argent avec la publicité. Bien que moins visité que Youtube, le site reste le 113e le plus visité du monde, selon Alexa.Zdnet a mené son enquête, après avoir obtenu des comptes piratés de la part de LeakedSource. Sur les 85 millions de comptes, seulement 13 millions étaient accompagnés de leur mot de passe. Lors de son enquête, Zdnet a découvert au moins un compte dont le login et le mot de passe étaient exclusifs à Dailymotion, ce qui tendrait à prouver que le site français a bel et bien été piraté.13 millions de comptes avec leur mot de passe, ça reste assez élevé, surtout pour une plateforme de partage de vidéos en ligne. Il convient donc à tous les utilisateurs du site de changer leur mot de passe par sécurité. Et, bien évidemment, il est toujours possible d'utiliser la recherche de LeakedSource pour savoir si une de vos adresses mail est incluse dans un piratage.