11 % des sites pédopornographiques sont hébergés en France

L'Europe au centre de la pédopornographie en ligne

Sweetie, fillette virtuelle qui a permis l'identification d'un millier de pédophiles sur internet en 2013.

Les sites cachés derrière des techniques utilisant des cookies

Modifié le 03/04/2017 à 11h11

Mais ce n'est pas tout : l'IWF a identifié en Europe le pays qui héberge le plus de contenus pédopornographiques du monde. Il s'agirait des Pays-Bas.Selon le dernier rapport de l'Internet Watch Foundation, c'est simple : les sites pédopornographiques sont en grande majorité hébergés en Europe. Le Vieux Continent contiendrait à lui seul 60 % des 92 % d'URL aux contenus pédopornographiques confirmés. Les Pays-Bas sont même le pays avec le plus de contenus de ce type : 37 % du total, autant que les États-Unis (22 %) et le Canada (17 %) réunis.La France arrive en quatrième position du classement IWF, puisque le pays héberge 11 % des contenus pédopornographiques recensés par la fondation en 2016, devant la Russie (7 %). La quasi-totalité des sites, 94 %, utilisent des services gratuits ne nécessitant pas de paiement pour créer un site et y télécharger des images et autres contenus.Les hébergeurs de sites pédopornographiques semblent également faire de plus en plus appel à la technique dite de(la technique des « miettes de pain ») : il s'agit de ne permettre l'accès à certains contenus du site qu'en fonction d'un historique stocké dans les cookies.1 572 sites internets pédophiles en 2016, un nombre en hausse de 112 % en un an, n'ouvraient l'accès aux images illégales que si l'utilisateur avait suivi un chemin particulier, notamment en allant d'URL en URL en utilisant des liens éparpillés sur Internet. Si un autre utilisateur accédait au site en question par un autre chemin, le site apparaissait comme étant tout à fait légal.