Plus d'un million de comptes Gmail et Yahoo décryptés seraient en vente sur le Dark Web

Des comptes Gmail et Yahoo en vente suite à d'anciens piratages

Comment réduire la vulnérabilité de vos comptes mails après un piratage

Modifié le 08/03/2017 à 11h28

Sur le Dark Web, un cybercriminel qui se fait appeler SunTzu583 vendrait un million de comptes Yahoo et Gmail décryptés. Ces derniers contiendraient des noms d'utilisateurs, des emails et des mots de passe en clair. 100 000 comptes Yahoo issus du piratage de Last.fm en 2012 seraient ainsi en vente pour 0,0079 bitcoins (soit 10,14 euros) et 145 000 comptes Yahoo, tirés des piratages d'Adobe en 2013 et de MySpace en 2008, seraient proposés pour 0,0102 bitcoins.Les failles dans les systèmes de sécurité de MySpace en 2008, Tumblr en 2013 et du forum de Bitcoin en 2014, auraient permis à SunTzu583 de mettre 500 000 comptes Gmail en vente, pour 0,0219 bitcoins. A cela, il faut ajouter 450 000 comptes Gmail, issus de nombreux autres piratages informatiques (notamment Dropbox et Adobe) vendus à 0,0199 bitcoins.Ce n'est pas la première fois que des hackers profitent d'anciens piratages informatiques pour vendre les données et comptes des utilisateurs de messageries sur le Dark Web. Par ailleurs, les comptes piratés et les données volées sont utilisés par les cybercriminels pour commettre d'autres crimes, comme le vol d'identité.Si vous entendez parler d'un piratage massif de données auquel votre adresse de messagerie pourrait être associée, il est plus prudent de changer immédiatement votre mot de passe, de façon à vous prémunir d'éventuels vols de données.