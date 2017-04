Dites bonjour à "Hajime", le nouveau malware IOT

300 000 objets connectés infectés par "Hajime"

Une attaque "force brute" pour pirater les appareils

Modifié le 26/04/2017 à 09h28

Kaspersky Lab a dévoilé le 25 avril 2017, un nouveau malware du même type. Son but n'est pas encore connu mais il semble avoir été en mesure de prendre le contrôle de centaines de milliers d'appareils."Hajime" signifie, en japonais, "commencez", un terme utilisé en arts martiaux pour faire débuter le combat que l'on retrouve également dans l'expression "Hajimemashite" utilisée pour se présenter dans le pays du Soleil Levant. Cela indique, peut-être, une origine similaire à celle du malware "Mirai", signifiant "avenir" en japonais et développé par le hacker Anna-sempai. Mais rien n'est moins sûr.Ce qu'a découvert Kaspersky, qui a publié les résultats de ses recherches sur son blog, c'est que Hajime a déjà réussi à infecter 300.000 appareils connectés. Initialement repéré en octobre 2016, le malware a trouvé le moyen de se répandre rapidement. Il s'attaquerait à tous les appareils, des lecteurs DVD aux webcams en passant pas les routers.Comme souvent chez ce type de malwares, Hajime utilise une attaque de force brute pour pirater les appareils : le logiciel va tester toutes les combinaisons de mots-de-passe jusqu'à trouver celui qui correspond. Kaspersky recommande, de fait, à tous les propriétaires d'objets connectés, de bien changer le mot-de-passe de leurs appareils pour les rendre moins vulnérables à ces attaques.Ce qui inquiète les spécialistes en sécurité informatique de la firme Kaspersky est l'inactivité d'Hajime. Malgré près de 300 000 objets infectés il n'aurait pas encore été utilisé pour une attaque quelconque. Mais il est clair que cela ne devrait pas tarder. Il n'a toutefois pas encore atteint le niveau de propagation de Mirai, qui avait infecté 500 000 appareils fin 2016 et qui continue d'infecter 5 appareils par minute.