Des employés d’Apple vendaient des données confidentielles en Chine

Un trafic de données découvert en Chine

Un commerce illégal très répandu en Chine

Modifié le 09/06/2017 à 16h29

20 employés d'Apple ont été arrêtés suite à la découverte cette escroquerie.D'après une déclaration des autorités chinoises, 22 personnes ont été arrêtées pour. Cette escroquerie massive leur aurait permis de récolter 50 millions de yuans chinois (soit 6,58 millions d'euros).Parmi les 22 personnes arrêtées, 20 travaillaient pour l'entreprise Apple. Ces derniers auraientpour sécuriser et vendre les données sensibles. Ces informations comprenaient des, des, deset se vendaient entre 10 yuans (1,3 euro) et 180 yuans (24 euros) l'unité.Ces trafics sont, où des informations de ce type peuvent être achetées sans passer par de nombreux intermédiaires. D'après une enquête du journal chinois, cette arnaque à grande échelle a été découverte alors qu'un de leurs journalistes avait pu acheter des informations sur l'un de ses collègues, dont l'adresse de son lieu de résidence et le dernier café dans lequel il s'était rendu.L'investigation aet a impliqué des policiers issus de quatre provinces chinoises différentes. Toutefois, l'enquête n'a pas encore clairement établi si ce marchandage de données ne concernait que des utilisateurs chinois ou si des clients internationaux d'Apple avaient également été compromis.