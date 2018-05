Bon plan : économisez jusqu’à 50% sur l’antivirus Bitdefender chez Vente-privé

Chacun son antivirus

Antivirus Plus 2018 : 15 euros au lieu de 25 euros

Total Security 2018 : 35 euros au lieu de 69 euros

Family Pack 2018 : 49 euros au lieu de 99 euros

Internet Security : 25 euros au lieu de 49 euros

Mobile Security : 5 euros au lieu de 9 euros

Lire aussi :

Découvrez notre classement des antivirus 2018



La protection avant tout

Bitdefender Caractéristiques Bitdefender Antivirus Plus pour Windows.

Télécharger.

Modifié le 14/05/2018 à 14h45

Vente-privée.com nous a habitué à de très jolies offres, et ce n'est pas aujourd'hui que cela va changer car le site propose des remises sur la gamme 2018 des. Vous pourrez en effet récupérer les différentes versions avec une réduction d'environ 50% à chaque fois.Vous pourrez par exemple protéger tous les ordinateurs familiaux grâce au Family Pack 2018 qui passe ainsi de 99 à 45 euros. L'intégralité des offres est disponibles ci-dessous :Grâce aux produits de la gamme Bitdefender, vous pourrez assurer la protection de vos ordinateurs contre les menaces extérieures. Avec 15 ans d'expérience et près de 500 millions d'utilisateurs à travers me monde, Bitdefender possède une expertise incomparable dans le domaine de la cybersécurité, couplé à une infrastructure hors pair.Que vous vouliez protéger votre ordinateur ou votre mobile, voire votre maison connectée, Bitdefender saura contrer les menaces, que ce soient les traditionnels virus, ou bien les ransomwares qui sont apparus dernièrement. Vous pourrez aussi profiter d'un coffre numérique pour vos documents privés, ou encore protéger votre webcam contre les intrusions extérieures. A vous de choisir quel antivirus sied le mieux à votre usage personnel.