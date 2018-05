Bitcoin et Ethereum en baisse : le marché des cryptomonnaies retient son souffle

L'effondrement des crypto-monnaies ?

La décision du SEC attendue avec impatience

Modifié le 07/05/2018 à 16h53

Il y a encore quelques jours, le prix du Bitcoin flirtait avec la barre symbolique des 10 000$. Cette hausse était notamment tirée par des régions du monde comme Hong-Kong, le Japon ou encore la Corée du Sud, qui enregistraient alors des taux supérieurs à 10 000$.Il semblerait cependant que le cours n'ait pas réussi à se stabiliser, puisqu'il a peu de temps après perdu 3% en allant s'établir à 9 600$.Suite à cette première chute, une autre baisse de 3% a été enregistrée peu de temps après, faisant tomber la valeur de la crypto-couronne à 9 300$. Et comme souvent, quand le Bitcoin éternue, c'est le marché global des cryptomonnaies qui s'enrhume : ce dernier a perdu plus de 3 milliards de dollars en quelques heures seulement, passant de 26 à 22,9 milliards.De son côté, l'Ethereum pointe aujourd'hui à 722$ après une baisse de près de 7 % durant ces dernières 24 heures.À l'origine (probable) de ces baisses, une décision du SEC () attendue avec impatience par les acteurs du marché des cryptomonnaies. L'organisme de régulation doit statuer sur le fait de considérer l'Ethereum comme un titre financier ou une monnaie. La décision doit être rendue aujourd'hui.Si la SEC se range du côté des fondateurs de la cryptomonnaie - qui assurent que l'Ethereum n'est pas un titre financier -, on attend une hausse de la demande qui devrait considérablement redresser le marché.Le marché des cryptomonnaies continue de soulever beaucoup de questions, mais certaines personnes semblent toutefois continuer d'être très optimistes à son sujet. Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit, estime par exemple que la valeur d'Ethereum devrait atteindre plus de 15 000$ d'ici la fin de l'année 2018.