Les ventes de GPU pourraient baisser de 40% : baisse des prix à venir ?

Bitmain risque de rendre obsolète le minage d'Ethereum avec des GPU

GPU : les marges des fabricants en baisse

Sources : DigiTimes

Modifié le 26/04/2018 à 12h32

Ce recul spectaculaire des ventes est lié au prochain lancement de la commercialisation par Bitmain de hardware dédié au « minage » de la cryptomonnaie Ethereum, qui devrait être beaucoup plus efficace que les GPU « classiques » utilisés jusqu'ici.Le mois d'avril 2018 n'est pas encore terminé et le chiffre pourrait encore évoluer, mais selon les informations de Digitimes , le recul des ventes de GPU de fabrication taïwanaise mois-sur-mois devrait être de l'ordre de 40 %. Selon Digitimes, dont les journalistes se sont entretenus avec des sources dans le milieu, les trois plus grands fabricants taïwanais que sont Gigabyte Technology, Micro-Star International (MSI) et TUL ont tous vu leurs carnets de commandes se rétrécir.En cause : l'effondrement de la demande de la part des « fermes de minage », qui attendent avec impatience la disponibilité de machines spécialement dédiées au minage d'Ethereum, que la firme chinoise Bitmain annonce pour le troisième trimestre 2018.Avec ces nouveaux équipements, les « fermes de minage » espèrent pouvoir miner plus d'Ethereums par heure et surtout à moindre coût, le ratio « bénéfices générés : ressources utilisées » étant clé dans le monde du minage de crypto-monnaies.Toujours selon Digitimes, les marges des fabricants de cartes graphiques devraient tomber à 20-25 %, en sachant qu'elles avoisinaient les 50 % début 2018. Cette baisse des marges est également due aux nombreuses promotions que les fabricants ont dû mettre en place début 2018 pour rester compétitifs.