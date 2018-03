Vous minez des bitcoins ? Vous avez des fichiers pédopornographiques sur votre PC

Des liens pédopornographiques cachés dans la blockchain

Un argument majeur pour l'interdiction des cryptomonnaies ?

Modifié le 21/03/2018 à 15h36

La découverte est potentiellement destructrice puisqu'elle impliquerait que la blockchain pourrait facilement être considérée illégale dans de nombreux pays industrialisés. Les chercheurs ont analysé la blockchain du Bitcoin, donc l'une des plus utilisées dans le monde, et ont découvert que 1.600 fichiers y étaient stockés. Jusque-là, rien d'illégal. Mais les chercheurs ont analysé plus précisément ces fichiers et ont découvert que certains étaient potentiellement dangereux. En fait, il s'agirait de fichiers pédopornographiques.Sur les 1.600 fichiers stockés, huit ont été identifiés comme ayant un contenu à caractère sexuel, ce qui est déjà problématique dans certains pays. Mais l'analyse a montré que deux fichiers contenaient 274 liens vers des images pédopornographiques, dont 142 renvoyant à des sites hébergés sur le Dark Web. Selon les chercheurs, en outre, un des 1.600 fichiers analysés contenait une image pouvant potentiellement être pédopornographique, ce qui complique encore plus l'affaire.La découverte de fichiers pédopornographiques pourrait être un argument majeur contre la blockchain et les cryptomonnaies. Si détenir des Bitcoins dans un portefeuille virtuel n'implique pas stocker sur son ordinateur l'intégralité de la blockchain, miner des Bitcoins nécessite cette étape. De fait, les mineurs de Bitcoins détiennent, sur leur ordinateur, des fichiers et des liens potentiellement pédopornographiques, à leur insu bien évidemment.La détention de ces fichiers est formellement interdite dans la majorité des pays industrialisés et est passible de peines de prison. Le problème ne s'étant pas posé auparavant, aucune législation précise ne statue sur le lien entre blockchain et pédopornographie... Mais les législateurs ne devraient pas avoir de mal à interdire la blockchain si de tels fichiers y sont stockés.Le risque avait déjà été signalé, notamment par Interpol, mais aucune preuve que ce type de fichiers était réellement stocké sur la blockchain n'avait été apportée jusque-là. C'est chose faite... Et ça pourrait créer un véritable raz-de-marée : les mineurs de bitcoins et les entreprises du secteur pourraient être tenus responsables des fichiers qui sont stockés sur leur ordinateur puisqu'ils sont stockés dans la blockchain.De là à rendre la blockchain totalement illégale, le pas à franchir est mince, la législation anti-pédopornographie étant déjà très stricte.