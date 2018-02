En Russie, des scientifiques minaient des bitcoins sur des installations nucléaires militaires

Le Centre où la Russie construisit la Bombe

Les sites industriels attaqués sans cesse

La Russie est devenue l'un des pays du monde le plus actifs dans le minage, car le prix de l'énergie y est l'un des plus faibles du monde.C'est une base de très haute sécurité. Le Centre fédéral nucléaire russe situé à Sarov, une ville située à 370 kilomètres à l'est de Moscou. Pendant la guerre froide, elle portait le nom d'Arzamas-16. Un lieu hautement stratégique : c'est là que l'Union Soviétique développa sa première bombe atomique. C'est là aussi que plusieurs chercheurs russes ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de miner des bitcoins sur les puissants ordinateurs du laboratoire.Le Centre de Sarov possède en effet l'une des plus puissantes machines de Russie : un supercalculateur acquis en 2011, d'une capacité d'1 petaflop, le classant à l'époque dans les 15 machines les plus puissantes de la planète. Une puissance qu'un petit groupe d'ingénieurs a tenté de dédier au minage, quitte à compromettre gravement la sécurité du site.Les apprentis mineurs n'ont pas eu le temps d'en profiter : ils ont été arrêtés au moment où ils tentaient de connecter à Internet la machine, censée rester hors-ligne pour la tenir hors de portée de toute tentative d'intrusion. Arrêtés par le Centre, ils ont été remis au FSB, la police fédérale russe, et sont toujours détenus à ce jour.Une affaire hautement délicate pour la Russie, alors que dans le monde entier, les réseaux SCADA, c'est à dire les systèmes de pilotage des grandes installations industrielles, sont de plus en plus souvent attaqués par des malwares cherchant à détourner discrètement leur puissance de calcul et leurs énormes bandes passantes vers du minage de cryptomonnaie. Les entreprises sont prévenues : la menace peut aussi (et c'est d'ailleurs très souvent le cas) venir du personnel lui-même...