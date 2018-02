Grande-Bretagne : un braquage de bitcoins à l’arme à feu

Pistolet sur la tempe

Le trader n'a pas effectué le transfert

Modifié le 13/02/2018 à 17h38

Mais déception pour les voleurs, toujours activement recherchés : le trader n'a pas transféré le butin comme ils l'espéraient.Drôle de mésaventure que celle vécue par Danny Aston, 30 ans. Lundi 29 janvier, à 21h40, ce dirigeant d'une société de trading spécialisée dans les cryptomonnaies a vu 4 hommes cagoulés et armés défoncer la porte de son domicile, ligoter sa compagne sur une chaise, embarquer son bébé dans un landau, avant de mettre l'homme en joue avec une arme à feu.Un homejacking à l'ancienne, dont le trader a selon toute vraisemblance, d'après la police, été la cible. Mais ce n'était pas les richesses matérielles que les braqueurs convoitaient. L'équipe de malfrats en avait après le portefeuille de bitcoins du trader. Pistolet pointé vers lui, Danny Aston s'est retrouvé contraint de transférer l'argent vers un autre compte que le sien.Traumatisés, Danny Aston et sa compagne ont quitté leur propriété de Moulsford pour se réfugier chez des proches. La police pense qu'il a été ciblé par les braqueurs : travaillant généralement sous pseudonyme pour mener ses transactions en bitcoins (plus de 100.000 en deux ans), il avait fini par utiliser son vrai nom avec certains de ses partenaires d'affaires, ce qui pourrait avoir permis à ses assaillants de remonter sa trace.Mais dès le mardi, la presse britannique révélait de nouveaux détails de l'affaire : malgré la menace et la pression, Danny Aston n'a pas donné aux braqueurs ce qu'ils voulaient. Le trader a en effet pris le risque de les tromper, en faisant semblant de transférer les fonds, mais sans le faire réellement. On imagine la colère et la déception de l'équipe en cavale, aujourd'hui activement recherchée par les forces de police britanniques...